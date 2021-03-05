В январе — феврале 2021 года в местные бюджеты обеспечено 1,2 млрд грн налоговых платежей, что на 108 млн грн, или на 9,6 проц. больше, чем в соответствующем периоде 2020 года. В разрезе основных налогов наибольший удельный вес (68 проц.) в поступлениях в местные бюджеты имеет уплата налога на доходы физических лиц, которого за 2 месяца 2021 года поступило 837,2 млн гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, поступления налога на доходы физических лиц возросли на 114,2 млн грн, или на 15,8 процентов. Об этом сообщил и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев.

Кроме того, субъекты хозяйственной деятельности обеспечили в местные бюджеты весомые поступления единого налога — 209,1 млн грн, платы за землю — 102,3 млн грн, акцизного налога по реализации субъектами хозяйственной днеятельности розничной торговли подакцизных товаров — 25 млн грн, налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, — 22,5 млн грн, рентной платы за специальное использование воды и недр — 15,4 млн грн, экологического налога — 6,5 млн грн, налога на прибыль — 6,3 млн грн, платы за лицензии — 3,9 млн гривен.

«Обеспечение поступлений в бюджет — не просто цифры, это финансовое укрепление местных общин, существенный дополнительный ресурс, который местная власть может потратить на развитие социальной сферы, отремонтировать больше дорог, достроить школу или детский садик, решить много других важных для людей вопросов», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Также он сообщил, что специалисты Главного управления ГНС в Николаевской области прилагают достаточно большие усилия для проведения эффективных мероприятий по легализации «теневых» зарплат и занятости населения, а также проводят активную разъяснительную работу среди налогоплательщиков относительно важности уплаты налоговых обязательств.