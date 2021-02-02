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Главная страница » Blog » Политика » 1,4 млрд грн правительство обещает выделить на компенсации украинцам, которые используют электроотопление

1,4 млрд грн правительство обещает выделить на компенсации украинцам, которые используют электроотопление

1,4 млрд грн правительство обещает выделить на компенсации украинцам, которые используют электроотопление
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Правительство утвердило порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на своей Фейсбук-странице.

1 февраля 2021 Правительство приняло постановление Кабинета Министров Украины № 64 «Вопросы предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электрической энергии», которым утвержден Порядок использования средств для предоставления компенсации некоторым категориям потребителей электрической энергии».

По словам Премьера, такая компенсация будет начисляться автоматически (на лицевые счета потребителей). Никаких справок и заявлений писать не надо.

Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и в которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В общем, это больше чем 600 тыс. украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн.

Это решение — один из 8 шагов правительства, которое позволит снизить тарифы и установить справедливые правила на рынке газа и электроэнергии, — отмечено в сообщении.

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Людмила Александрова

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