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Главная страница » Blog » Общество » 1 февраля начнется регистрация на ВНО 2021

1 февраля начнется регистрация на ВНО 2021

1 февраля начнется регистрация на ВНО 2021
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Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 начнется 1 февраля и продлится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО 2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210.

К 30 апреля 2021 года зарегистрированые участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

  • 21 мая — химия
  • 24 мая — испанский, немецкий, французский языки
  • 25 мая — английский язык
  • 28 мая — математика, математика (задания уровня стандарта)
  • 1 июня — украинский язык, украинский язык и литература
  • 4 июня — история Украины
  • 7 июня — физика
  • 10 июня — биология
  • 15 июня — география

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатным. Каждый участник имеет право здать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.

Содержание сертификационных работ будет отвечать программам внешнего независимого оценивания, утвержденным приказами МОН от 26 июня 2018 №696, от 20 декабря 2018 №1426, от 4 декабря 2019 №1513.

Подробнее об особенностях и ход ВНО 2021 читайте на специальной странице сайта УЦОКО.

Информация по Правительственного портала

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