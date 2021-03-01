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1 марта в Украине началась индексация пенсий

1 марта в Украине началась индексация пенсий
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1 марта 2021 года начался автоматический перерасчет пенсий для лиц, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании«, «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (из числа военнослужащих срочной службы), «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы«.

В результате реализации постановления №127 ожидается, что пенсии повысятся у 8 миллионов человек. В среднем сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежат перерасчету составляет 308 гривен.

Если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше 100 гривен.

Повышена минимальная пенсионная выплата с 2 100 гривен до 2 200 гривен для пенсионеров, у которых есть страховой стаж: у женщины — 30 лет, у мужчины — 35 лет.

Справка

Постановлением Кабинета Министров Украины от 22.02.2019 № 127 утвержден порядок проведения индексации на коэффициент увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.

Показатель определен в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» на уровне, соответствующем 50 процентам показателя роста потребительских цен 2020 года и 50 процентам показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за последние три года (5 * 50% + 17 * 50%). Если учесть, что в прошлом году средняя заработная плата, с которой уплачены страховые взносы, увеличилось на 12,3%, то мы имеем достаточно высокий процент роста пенсий.

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Алина Сидорова

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