Национальный банк Украины выпустил памятную монету «200 лет Николаевской астрономической обсерватории» и вводит ее в обращение с 10 февраля 2021.

Историческая справка:

В 1821 году адмиралом Алексеем Грейгом была основана морская обсерватория с целью обеспечения Черноморского флота мореходными картами и обучения морских офицеров астрономическим методам ориентирования. Местом для строительства обсерватории была выбрана вершина Спасского кургана — самый высокий холм Николаева (52 м), а автором проекта главного здания был главный архитектор Черноморского адмиралтейства Фёдор Вунш.

Николаевская астрономическая обсерватория. Фото: Википедия

По рекомендации директора обсерватории Дерптского университета Василия Струве на пост первого директора был назначен студент 4 курса Карл Кнорре.

В апреле 2007 года обсерватория попала в число объектов, которые могут претендовать на включение в Список мирового наследия ЮНЕСКО.

В состав памятника входит территория обсерватории площадью 7,1 гектаров, главное здание обсерватории как памятник архитектуры, старые и современные павильоны и постройки научного и хозяйственного назначения, парковый ландшафт и чугунное ограждение.