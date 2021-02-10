Национальный банк Украины выпустил памятную монету «200 лет Николаевской астрономической обсерватории» и вводит ее в обращение с 10 февраля 2021.
Историческая справка:
В 1821 году адмиралом Алексеем Грейгом была основана морская обсерватория с целью обеспечения Черноморского флота мореходными картами и обучения морских офицеров астрономическим методам ориентирования. Местом для строительства обсерватории была выбрана вершина Спасского кургана — самый высокий холм Николаева (52 м), а автором проекта главного здания был главный архитектор Черноморского адмиралтейства Фёдор Вунш.
По рекомендации директора обсерватории Дерптского университета Василия Струве на пост первого директора был назначен студент 4 курса Карл Кнорре.
В апреле 2007 года обсерватория попала в число объектов, которые могут претендовать на включение в Список мирового наследия ЮНЕСКО.
В состав памятника входит территория обсерватории площадью 7,1 гектаров, главное здание обсерватории как памятник архитектуры, старые и современные павильоны и постройки научного и хозяйственного назначения, парковый ландшафт и чугунное ограждение.
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