В январе — мае 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области мобилизовано в местные бюджеты 9,9 млн грн платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и платы за лицензии на право торговли табачными изделиями.

Следует отметить, что субъекты хозяйственной деятельности всех форм собственности имеют право на розничную торговлю алкогольными напитками и/или табачными изделиями при наличии у них соответствующих лицензий. Плата за лицензии осуществляется ежеквартально, равными частями, и зачисляется в местные бюджеты.

Управлением контроля за обращением и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевской области с начала 2020 года выдано 2327 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, из них 1300 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками, 1027 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями.

Обращаем внимание субъектов хозяйственной деятельности, что получить лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и/или лицензию на право розничной торговли табачными изделиями можно в Центрах обслуживания плательщиков ГУ ГНС в Николаевской области по месту расположения торгового объекта, или в управлении контроля за обращением и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевской области, по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 47.

Вместе с тем, обращаем внимание предпринимателей, руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, что за незаконную продажу подакцизных товаров предусмотрена административная и уголовная ответственность. В соответствии со ст.156, 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, реализация подакцизных товаров без разрешительных документов, немаркированных табачных изделий и алкогольных напитков, незаконно ввезенных на таможенную территорию Украины, предусматривает применение штрафа от двухсот до шестисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией продукции и денег, полученных в результате незаконной продажи.

Главное управление ГНС в Николаевской области.