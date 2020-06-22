Сегодня Понедельник, 22 июня, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

2 - 10 миллионов гривен за лицензии на алкоголь и табак поступило в местные бюджеты Николаевщины
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

В ДТП под Николаевом пострадали трое взрослых и 5-летний ребенок

В ДТП под Николаевом пострадали трое взрослых и 5-летний ребенок

22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны

22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны

10 миллионов гривен за лицензии на алкоголь и табак поступило в местные бюджеты Николаевщины

10 миллионов гривен за лицензии на алкоголь и табак поступило в местные бюджеты Николаевщины

На Николаевщине новых случаев COVID-19 не выявлено

На Николаевщине новых случаев COVID-19 не выявлено

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » 10 миллионов гривен за лицензии на алкоголь и табак поступило в местные бюджеты Николаевщины

10 миллионов гривен за лицензии на алкоголь и табак поступило в местные бюджеты Николаевщины

10 миллионов гривен за лицензии на алкоголь и табак поступило в местные бюджеты Николаевщины
0

В январе — мае 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области мобилизовано в местные бюджеты 9,9 млн грн платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками и платы за лицензии на право торговли табачными изделиями.

Следует отметить, что субъекты хозяйственной деятельности всех форм собственности имеют право на розничную торговлю алкогольными напитками  и/или табачными изделиями при наличии у них соответствующих лицензий. Плата за лицензии осуществляется ежеквартально, равными частями, и зачисляется в местные бюджеты.

Управлением контроля за обращением и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевской области с начала 2020 года выдано 2327 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, из них 1300 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками, 1027 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями.

Обращаем внимание субъектов хозяйственной деятельности, что получить лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и/или лицензию на право розничной торговли табачными изделиями можно в Центрах обслуживания плательщиков ГУ ГНС в Николаевской области по месту расположения торгового объекта, или в управлении  контроля за обращением и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГНС в Николаевской области, по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 47.

Вместе с тем, обращаем внимание предпринимателей, руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, что за незаконную продажу подакцизных товаров предусмотрена административная и уголовная ответственность. В соответствии со ст.156, 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях, реализация подакцизных товаров без разрешительных документов, немаркированных табачных изделий и алкогольных напитков, незаконно ввезенных на таможенную территорию Украины, предусматривает применение штрафа от двухсот до шестисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией продукции и денег, полученных в результате незаконной продажи.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

Spread the love
  • 80
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Николаевщине новых случаев COVID-19 не выявлено
Next post 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве за деньги ЕИБ начинают строительство новой системы биологической очистки стоков

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

В Николаеве будут замерять уровень загрязнения воздуха

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации

Николаевская «Зоря»-«Машпроект» со шведской компанией Phoenix Biopower AB будет создавать экотехнологию электрогенерации