28 октября следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили в получении неправомерной выгоды инспектора одного из филиалов акционерного общества «Николаевоблэнерго».

Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

По причине выявленного нарушения в эксплуатации счетчика электроэнергии пользователю грозил немалый штраф. Чтобы его избежать 30-летний чиновник требовал и получил от гражданина взятку в размере 10 тыс гривен.

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 УК Украины «Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Ведется следствие, проводятся первоочередные следственные действия. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.