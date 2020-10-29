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Главная страница » Blog » Криминал » 10 тысяч гривен за избежание штрафа: в Николаеве полицейские поймали на взятке инспектора облэнерго

10 тысяч гривен за избежание штрафа: в Николаеве полицейские поймали на взятке инспектора облэнерго

10 тысяч гривен за избежание штрафа: в Николаеве полицейские поймали на взятке инспектора облэнерго
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28 октября  следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили в получении неправомерной выгоды инспектора одного из филиалов акционерного общества «Николаевоблэнерго».

v2 1024x576 - 10 тысяч гривен за избежание штрафа: в Николаеве полицейские поймали на взятке инспектора облэнерго

Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

v3 1024x644 - 10 тысяч гривен за избежание штрафа: в Николаеве полицейские поймали на взятке инспектора облэнерго

По причине выявленного нарушения в эксплуатации счетчика электроэнергии пользователю грозил немалый штраф. Чтобы его избежать 30-летний чиновник требовал и получил от гражданина взятку в размере 10 тыс гривен.

v4 1024x576 - 10 тысяч гривен за избежание штрафа: в Николаеве полицейские поймали на взятке инспектора облэнерго

Сейчас продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 УК Украины «Получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством». Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Ведется следствие, проводятся первоочередные следственные действия. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Елена Кораб

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