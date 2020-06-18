Сегодня, 18 июня, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, при оперативном сопровождении сотрудников отдела «К» Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержан дежурный помощник начальника государственного учреждения «Вознесенская исправительная колония №72», майор внутренней службы, при получении неправомерной выгоды в размере 1000 долларов США.

Указанные средства чиновник требовал и получил за содействие в условно досрочном освобождении одного из осужденных исправительного учреждения.

Злоумышленник задержан при получении неправомерной выгоды в порядке ст.208 УПК Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

Выполняются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование продолжается.

Пресс-служба прокуратуры Николаевской области.