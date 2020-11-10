10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 ноября 2020. Из них детей — 410, медработников — 445. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за последние сутки:

госпитализированы — 1252 человека;

летальных случаев — 191;

выздоровели — 5514 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 68 962 (в том числе методом ПЦР — 42966, методом ИФА — 25996).

За все время пандемии в Украине:

заболели — 479 197 человек;

выздоровели — 214 657 человек;

летальных исходов — 8756;

проведено ПЦР-тестов — 3691258.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.