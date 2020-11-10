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Главная страница » Blog » Минздрав » 10179 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки

10179 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки

10179 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки
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10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 ноября 2020. Из них детей — 410, медработников — 445. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за последние сутки:

  • госпитализированы — 1252 человека;
  • летальных случаев — 191;
  • выздоровели — 5514 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 68 962 (в том числе методом ПЦР — 42966, методом ИФА — 25996).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 479 197 человек;
  • выздоровели — 214 657 человек;
  • летальных исходов — 8756;

проведено ПЦР-тестов — 3691258.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

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Елена Кораб

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