10179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 10 ноября 2020. Из них детей — 410, медработников — 445. Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за последние сутки:
- госпитализированы — 1252 человека;
- летальных случаев — 191;
- выздоровели — 5514 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 68 962 (в том числе методом ПЦР — 42966, методом ИФА — 25996).
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 479 197 человек;
- выздоровели — 214 657 человек;
- летальных исходов — 8756;
проведено ПЦР-тестов — 3691258.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.