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Главная страница » Blog » Минздрав » 10 611 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки

10 611 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки

10 611 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки
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10611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за последние сутки:

  • госпитализировано — 1453 человека;
  • летальных случаев — 191;
  • выздоровели — 6802 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 73 285 (в том числе методом ПЦР — 43908, методом ИФА — 29377).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 489 808 человек;
  • выздоровели — 221 459 человек;
  • летальных исходов — 8947;
  • проведено ПЦР-тестов — 3735166.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

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Елена Кораб

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