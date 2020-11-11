10611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Также за последние сутки:
- госпитализировано — 1453 человека;
- летальных случаев — 191;
- выздоровели — 6802 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 73 285 (в том числе методом ПЦР — 43908, методом ИФА — 29377).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 489 808 человек;
- выздоровели — 221 459 человек;
- летальных исходов — 8947;
- проведено ПЦР-тестов — 3735166.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.