10611 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 11 ноября 2020 года. В частности, заболели 350 детей и 493 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за последние сутки:

госпитализировано — 1453 человека;

летальных случаев — 191;

выздоровели — 6802 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 73 285 (в том числе методом ПЦР — 43908, методом ИФА — 29377).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 489 808 человек;

выздоровели — 221 459 человек;

летальных исходов — 8947;

проведено ПЦР-тестов — 3735166.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.