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«8 марта — не только цветы»: спасательницы ГСЧС приняли участие в тематическом флешмобе

«8 марта — не только цветы»: спасательницы ГСЧС приняли участие в тематическом флешмобе
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8 марта во постсоветском обществе до сих пор воспринимается многими как праздник красоты, весны и женственности. И это настоящий вызов для всех, кто знает и понимает происхождение этой даты и стоит за ней. Уже третий год подряд в ГСЧС к Международному женскому дню спасительницы участвуют в мероприятиях, направленных, прежде всего на «декоммунизацию» устоявшихся стереотипов, поднимают вопросы прав женщин и тому подобное.Не стал исключением и канун 8 марта и в этом году.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Так, во всех подразделениях Службы спасения состоялся тематический флешмоб: «8 марта — не только цветы». Спасательницы получили своеобразные пожелания, оформленные в виде тайных посланий. Каждое такое пожелание содержало ли мотивационные цитаты на тему женского лидерства, или цитаты из документов, содержащих базовую информацию о правах женщин: Пекинской декларации 1995 года, Европейской социальной хартии, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, и тому подобное.

Такие поздравления получили положительные отзывы от женской половины ГСЧС и, в условиях карантина на проведение массовых собраний, очень подняли настроение всем участникам мероприятия.

Кроме того, в спасательницам обратился и председатель Службы Николай Чечеткин.

«Будьте счастливы и никогда не забывайте, что ваша работа ценна и каждый из вас вносит свой весомый вклад в наше общее и благородное дело», — отметил он.

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Людмила Александрова

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