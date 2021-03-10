В Николаеве прошел форум «Дієва жінка: міфи та реальність», где представительницы прекрасной половины человечества рассказывали о своих успешных кейсах, совмещении карьеры с семьей и деловой настойчивости в сочетании с нежностью и женственностью. В форуме приняли участие спортсменки, депутатки и высокопоставленные начальницы. Впрочем главной фишкой мероприятия стали выступления женщин с инвалидностью, которые несмотря на все жизненные обстоятельства, занимаются любимым делом, достигают успеха, дарят счастье и вдохновение людям, которых собирают вокруг себя. Об истории сильных и одновременно хрупких смотрите в нашем сюжете.

сюжет ТРК Сатурн

«Эффективная женщина: мифы и реальность» — форум, который уже в третий раз проходит на территории Николаевской области. Его участники, среди которых спортсменки, депутата, высокопоставленные начальницы и, что особенно интересно, женщины с инвалидностью, развенчивают мифы о том, что совмещать семейный уют с карьерными успехами невозможно, и на собственном примере показывают, что в реальности, если есть «высокая» цель, можно преодолеть любые преграды. Что коляска не всегда становится препятствием на пути к успеху и, что борясь за свои права, можно оставаться хрупкой, нежной и хорошо выглядеть.

История каждой из участниц форума о том, что не надо ждать радостных моментов в жизни, нужно создавать их самим. Быть активными, объединять людей, творить чудеса. Не только для себя, но и для других. Для тех кто отчаялся, не видит ни в чем смысла, не рассчитывает найти свое место в жизни. По крайней мере, такой видит свою миссию одна из приглашенных спикерок Ангелина, которая уже более 20 лет занимается волонтерством. А благодаря своему любимому увлечению — написанию картин — нашла не только свое второе счастье, но и смогла помочь другим.

волонтер Ангелина — слева; заслуженный тренер Украины Ирина Бондаренко — справа

В общем о таких мероприятиях можно сказать, что они о вдохновении. О вдохновении от любви к своему делу, от осуществленной мечты, от счастья. Ведь каждая приглашенная участница — это личность, это женщина, которая рассказывает историю о счастье. О счастье от своей реализуемости, от возможности быть полезной, от радости достижения поставленной цели.