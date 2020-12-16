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Главная страница » Blog » Минздрав » 118 беременных женщин с COVID-19 получили медицинскую помощь в Николаевском роддоме №1

118 беременных женщин с COVID-19 получили медицинскую помощь в Николаевском роддоме №1

118 беременных женщин с COVID-19 получили медицинскую помощь в Николаевском роддоме №1
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На сегодня в Николаевской области для оказания медицинской помощи беременным женщинам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 перепрофилирован КНП НГС «Родильный дом №1».

Так, начиная с марта 2020 году в учреждении медицинскую помощь получили 118 женщин, из них 65 — пациентки с подтвержденным COVID-19, с подозрением — 53 женщины. Об этом во время онлайн-брифинга рассказала областной акушер-гинеколог отдела оказания медицинской помощи матерям и детям управления здравоохранения ОГА Светлана Щербина.

сюжет

По ее словам, в условиях пандемии COVID-19 все женщины рожают в индивидуальных родильных залах, где и находятся вместе с ребенком до момента выписки. По партнерским родам, то Светлана Щербина сообщила, что Минздрав не принимал приказов об их запрете. То есть, если партнер не имеет симптомов коронавируса, он может присутствовать во время родов, с учетом соблюдением противоэпидемического режима.

Светлана Щербина сообщила, что если женщина заболела ОРВИ во время беременности, ей необходимо связаться с семейным врачом для обсуждения с ним наилучшего способа получения помощи (проведение тестирования на COVID-19, назначение амбулаторного или стационарного лечения). Также обратиться к акушеру-гинекологу по месту жительства для получения рекомендаций о ходе беременности.

Кроме того, беременным во время эпидемии коронавируса целесообразно обследоваться у профильных специалистов, ведь это поможет вовремя выявить возможные заболевания, которые негативно могут повлиять на течение беременности. Но если женщина не хочет проходить данный обзор, то в таком случае она официально оформить отказ.

 «Следует понимать, что ответственность за состояние здоровья и течение беременности несет не только акушер-гинеколог, но и сама женщина», — отметила Светлана Щербина.

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Елена Кораб

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