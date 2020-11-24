12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 1403 человека;

летальных случаев — 188;

выздоровели — 8298 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 61 567 (в том числе методом ПЦР — 35425, методом ИФА — 26142).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 647 976 человек;

выздоровели — 299 358 человек;

летальных исходов — 11 263;

проведено ПЦР-тестов — 4279025.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.