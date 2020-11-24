Сегодня Вторник, 24 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Под Николаевом снова горит свалка ТБО

Под Николаевом снова горит свалка ТБО

В Николаеве начали строить троллейбусную линию в Корабельный район

В Николаеве начали строить троллейбусную линию в Корабельный район

В горисполкоме определяются с электронным билетом

В горисполкоме определяются с электронным билетом

В ЮНИСЕФ считают, что от закрытия школ будет больше последствий, чем от COVID-19

В ЮНИСЕФ считают, что от закрытия школ будет больше последствий, чем от COVID-19

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » 12 287 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки

12 287 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки

12 287 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за сутки
0

12287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября 2020 года. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 1403 человека;
  • летальных случаев — 188;
  • выздоровели — 8298 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 61 567 (в том числе методом ПЦР — 35425, методом ИФА — 26142).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 647 976 человек;
  • выздоровели — 299 358 человек;
  • летальных исходов — 11 263;
  • проведено ПЦР-тестов — 4279025.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В ДТП под Очаковом пострадал военнослужащий
Next post В Николаевской области - 485 новых случая COVID-19, 7 человек умерло

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»