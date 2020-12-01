12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1470 человек;

летальных случаев — 221;

выздоровели — 10023 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 62 327 (в том числе методом ПЦР — 33817, методом ИФА — 28510).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 745 123 человека;

выздоровели — 355 172 человека;

летальных исходов — 12 548;

проведено ПЦР-тестов — 4562589.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях.