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Главная страница » Blog » Минздрав » 12 498 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 декабря

12 498 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 декабря

12 498 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 1 декабря
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12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1470 человек;
  • летальных случаев — 221;
  • выздоровели — 10023 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 62 327 (в том числе методом ПЦР — 33817, методом ИФА — 28510).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 745 123 человека;
  • выздоровели — 355 172 человека;
  • летальных исходов — 12 548;
  • проведено ПЦР-тестов — 4562589.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях. 

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Елена Кораб

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