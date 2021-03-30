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Главная страница » Blog » Общество » 12 апреля стартует прием проектов для участия в Общественном бюджете

12 апреля стартует прием проектов для участия в Общественном бюджете

2020 05 06 budzet obshchestwenij - 12 апреля стартует прием проектов для участия в Общественном бюджете
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Каждый хочет жить в красивом и комфортном городе! И сегодня пришло время не только мечтать, но и действовать!

Теперь ты, обычный житель, можешь принять участие в решении актуальных вопросов жизни города, ведь с помощью проекта «Общественный бюджет» ты можешь решать, как тратить часть средств городского бюджета!

Срок подачи проектов — с 12 апреля по 26 мая 2021 года.

Проекты, которые будут представлены в этом году, реализуют в 2022 году. На их финансирование в соответствии с Программой «Общественный бюджет города Николаева» на 2021-2024 годы запланировано 21 млн грн. (На 2021 — 18 млн грн).

Более подробная информация об условиях участия: на сайте Николаевского городского совета в разделе «Гражданам» — «Общественный бюджет«.

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Алина Сидорова

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