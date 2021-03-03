Главное управление ГНС в Николаевской области совместно с Николаевской облгосадминистрацией проводит бесплатный семинар на тему: «Вопросы осуществления хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГНС в Николаевской области.

Семинар состоится 12 марта 2021 года в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6, ГУ ГНС в Николаевской области (большой зал заседаний).

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

относительно разблокирования налоговых накладных;

относительно особенностей уплаты НДС для аграриев:

относительно уплаты ЕСВ для семейных фермерских хозяйств;

относительно получения лицензии на хранение горючего и другие вопросы.

Лекторы: специалисты Главного управления ГНС в Николаевской области и Николаевской ОГА.

Предварительная регистрация на семинар осуществляется по телефону: (0512) 50-18-09.