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Главная страница » Blog » Бизнес » 12 марта ГНС Николаевщины и Николаевская ОГА проведут семинар для сельхозтоваропроизводителей

12 марта ГНС Николаевщины и Николаевская ОГА проведут семинар для сельхозтоваропроизводителей

12 марта ГНС Николаевщины и Николаевская ОГА проведут семинар для сельхозтоваропроизводителей
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Главное управление ГНС в Николаевской области совместно с Николаевской облгосадминистрацией проводит бесплатный семинар на тему: «Вопросы осуществления хозяйственной деятельности сельхозтоваропроизводителей». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГНС в Николаевской области.

Семинар состоится 12 марта 2021 года в 11 часов 00 мин. по адресу: г. Николаев, ул. Лягина, 6, ГУ ГНС в Николаевской области (большой зал заседаний).

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  • относительно разблокирования налоговых накладных;
  • относительно особенностей уплаты НДС для аграриев:
  • относительно уплаты ЕСВ для семейных фермерских хозяйств;
  • относительно получения лицензии на хранение горючего и другие вопросы.

Лекторы: специалисты Главного управления ГНС в Николаевской области и Николаевской ОГА.

Предварительная регистрация на семинар осуществляется по телефону: (0512) 50-18-09.

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Людмила Александрова

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