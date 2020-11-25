13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1818 человек;

летальных случаев — 229;

выздоровели — 8420 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 75 396 (в том числе методом ПЦР — 45438, методом ИФА — 29958).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 661 858 человек;

выздоровели — 307 778 человек;

летальных исходов — 11 492;

проведено ПЦР-тестов — 4324463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.