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13 882 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 25 ноября

13 882 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине на 25 ноября
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13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников. Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1818 человек;
  • летальных случаев — 229;
  • выздоровели — 8420 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 75 396 (в том числе методом ПЦР — 45438, методом ИФА — 29958).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 661 858 человек;
  • выздоровели — 307 778 человек;
  • летальных исходов — 11 492;
  • проведено ПЦР-тестов — 4324463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

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Елена Кораб

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