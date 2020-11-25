13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников. Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1818 человек;
- летальных случаев — 229;
- выздоровели — 8420 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 75 396 (в том числе методом ПЦР — 45438, методом ИФА — 29958).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 661 858 человек;
- выздоровели — 307 778 человек;
- летальных исходов — 11 492;
- проведено ПЦР-тестов — 4324463.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.