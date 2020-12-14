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Главная страница » Blog » Культура » 14 декабря в Украине вспоминают подвиг ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

14 декабря в Украине вспоминают подвиг ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

14 декабря в Украине вспоминают подвиг ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
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14 декабря в Украине чествуют память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. День установлен Указом Президента от 10 ноября 2006 года, в память о завершении в 1986 году строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

Накануне памятной даты в Николаеве в часовне Святого Николая на улице Соборной прошел молебен. Почтили память пострадавших от катастрофы и традиционным возложением цветов к мемориалу «Скорбный ангел» в сквере основанном в честь ликвидаторов ЧАЭС.

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Напомним, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла техногенная катастрофа. Только благодаря самопожертвованию ликвидаторов, удалось локализовать аварию и спасти страну и мир от радиационного загрязнения. По разным данным, в течение месяца после Чернобыльской катастрофы от полученного облучения погибло от 30 до 200 пожарных и работников АЭС.

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Алина Сидорова

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