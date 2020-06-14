Донорскую кровь в мире собирают более 12 тыс. центров крови, а сдают ее три типа людей: добровольцы бесплатно, члены семей пациентов и платные доноры.

Большинство здоровых людей могут сдавать кровь. Однако 90% потенциальных доноров пока этого не делают. 70% доноров сдают кровь только раз в жизни. К тому же в Украине количество доноров уменьшается в связи с пандемией.

Каждые несколько секунд кто-то в мире требует крови. И именно добровольное и регулярное пожертвование спасает миллионы жизней ежегодно. Об этом сообщат Центр общественного здоровья Украины.

Донорская кровь и ее продукты являются наиболее важными для:

женщин с кровотечениями, связанными с беременностью и родами;

детей с тяжелыми формами анемии, вызванных малярией и недостаточным несбалансированным питанием;

пациентов с заболеваниями крови и костного мозга, врожденными нарушениями синтеза гемоглобина и иммунодефицитными состояниями;

людей, которые получили травмы в результате чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия или несчастного случая;

пациентов при сложных медицинских или хирургических процедур.

Что может сделать каждый:

стать регулярным донором и сдавать кровь в течение года;

убедить друзей и членов семьи стать регулярными донорами;

стать волонтером службы крови для ведения информационно-разъяснительной работы, участвовать в организации и проведении мероприятий по сдаче крови.

Донорская кровь и ее продукты помогают спасать миллионы жизней ежегодно.

Напоминаем, что продолжается Всеукраинский флешмоб среди доноров крови от Центра общественного здоровья Украины и ДонорUA.

Принять участие в флешмобе просто:

До 19-го июня включительно станьте донором крови.

Сделайте фото, на котором видно, что вы сдаете кровь. Опубликуйте его на своей странице в Facebook с хэштегом #яДонор или #яДонорка.

На время действия конкурса сделайте свою страницу открытой для всех пользователей Facebook.

Кто может быть донором: ttps://phc.org.ua/…/donorstvo-krovi-ta-ii-kom…/dlya-donoriv.

Полный перечень заведений, где можно это сделать: https://donor.ua/centers

Как подготовиться к сдаче крови здесь: https://donor.ua/pages/2275 і тут: https://donor.ua/pages/6

19 июня среди всех участников с помощью random.org разыграют 5 подарочных наборов.