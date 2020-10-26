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Главная страница » Blog » Минздрав » 14 тыс. флаконов препарата от COVID-19 прибудет в Украину до конца недели

14 тыс. флаконов препарата от COVID-19 прибудет в Украину до конца недели

14 тыс. флаконов препарата от COVID-19 прибудет в Украину до конца недели
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В Украину прибудет 14 тысяч флаконов препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса. Об этом во время  брифинга заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко.  

«На прошлой неделе Минздрав предоставил разрешение на ввоз незарегистрированного лекарственного средства «Ремдесивир», которое было закуплено государственным предприятием «Медицинские закупки Украины» для лечения коронавирусной болезни … В Украину должна прибытий первая партия данного лекарственного средства, это около 14 тысяч флаконов», — сказал он.

По его словам, поставка первой партии осуществится до конца текущей недели. Также Иващенко рассказал, что всего в Украину прибудет 28 200 единиц лекарственного средства «Ремдесивир». Его направят на лечение 4700 пациентов со средней и тяжелой патологией течения COVID-19.

Замминистра также отметил, что «Ремдесивир» используется во многих странах, в частности в США, Японии, Австралии, странах ЕС.

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Елена Кораб

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