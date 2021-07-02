В этом году 147 выпускников получили медали — награды за достижения в учебе, в том числе 110 золотых и 37 серебряных. Эти награды являются результатом упорного труда. Всего в Николаеве почти 3000 выпускников одиннадцатых классов.

Особенно стоит отметить 6 выпускников Николаева, набравшие максимальное количество баллов на ВНО-2021:

Владимир Ковалев, выпускник Николаевской специализированной I-III ступеней школы №22 с углубленным изучением английского языка с 1 класса Николаевского городского совета Николаевской области (английский язык);

Владимир Ковалев, выпускник Николаевской специализированной I-III ступеней школы №22 с углубленным изучением английского языка с 1 класса Николаевского городского совета Николаевской области (английский язык); Уляна Баглюка, выпускница Николаевской специализированной I-III ступеней школы №22 с углубленным изучением английского языка с 1 класса Николаевского городского совета Николаевской области (биология)

Уляна Баглюка, выпускница Николаевской специализированной I-III ступеней школы №22 с углубленным изучением английского языка с 1 класса Николаевского городского совета Николаевской области (биология) Злата Колесник, выпускница Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней №19 Николаевского городского совета Николаевской области (английский язык);

Злата Колесник, выпускница Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней №19 Николаевского городского совета Николаевской области (английский язык); Юлия Загорская, выпускница Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней №19 Николаевского городского совета Николаевской области (биология)

Юлия Загорская, выпускница Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней №19 Николаевского городского совета Николаевской области (биология) Егор Гуденко, выпускник Николаевского муниципального коллегиума имени Владимира Дмитриевича Чайки Николаевского городского совета Николаевской области (английский язык);

Егор Гуденко, выпускник Николаевского муниципального коллегиума имени Владимира Дмитриевича Чайки Николаевского городского совета Николаевской области (английский язык); Софья Похвальная, выпускница Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса Николаевского городского совета Николаевской области (биология).

по информации управления образования городского совета