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Главная страница » Blog » Минздрав » 15 131 новый случай COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 декабря

15 131 новый случай COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 декабря

15 131 новый случай COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 декабря
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15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 декабря  . В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1776 человек;
  • летальных случаев — 235;
  • выздоровели — 13383 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки -74880 (в частности методом ПЦР — 48028, методом ИФА — 26852).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 787 891 человек;
  • выздоровели — 397 809 человек;
  • летальных исходов — 13 195;
  • проведено ПЦР-тестов — 4 702 234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

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Елена Кораб

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