15 131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 4 декабря . В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1776 человек;

летальных случаев — 235;

выздоровели — 13383 человека;

осуществлено тестирований за сутки -74880 (в частности методом ПЦР — 48028, методом ИФА — 26852).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 787 891 человек;

выздоровели — 397 809 человек;

летальных исходов — 13 195;

проведено ПЦР-тестов — 4 702 234.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.