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Главная страница » Blog » Криминал » 15 лет заключения грозит жителю Киселевки за хладнокровное убийство односельчанина

15 лет заключения грозит жителю Киселевки за хладнокровное убийство односельчанина

2020 07 09 blood - 15 лет заключения грозит жителю Киселевки за хладнокровное убийство односельчанина
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7 апреля около 21:00 медики сообщили в полицию о том, что в частном доме в селе Киселевка, куда они прибыли по вызову, нашли мужчину с ножевым ранением. От удара холодным оружием потерпевший скончался на месте.

Правоохранители выяснили, что в тот вечер после общего употребления алкоголя между потерпевшим и его товарищем возникла ссора, а затем драка, в ходе которой злоумышленник ударил ножом односельчанина.

48-летний ранее судимый за имущественные преступления злоумышленник был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины. Орудие преступления — нож, полицейские изъяли и направили на экспертизу.

По процессуальной поддержкой прокуратуры в ближайшее время мужчине будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и будет избранна мера пресечения. Согласно санкции инкриминируемой статьи ему грозит до 15 лет заключения.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Алина Сидорова

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