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16 жительниц Николаевщины стали «Матерями-героинями»

16 жительниц Николаевщины стали «Матерями-героинями»
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Заниматься детьми, воспитывать новое достойное поколение — работа не из легких, особенно когда детей много. Среди украинок, которые получили государственную награду «Мать-героиня» в 2020 году, оказались 16 жительниц Николаевской области. Награды в торжественной обстановке вручили в Областном краеведческом музее.

сюжет

«Мать-героиня» — почетное звание, которое Указом Президента присваивают украинкам родившим и воспитавшим до 8-ми летнего возраста 5 и более детей. Это своеобразное признание самоотверженного труда женщин, которые воспитывают новое поколение украинцев.

  • 2020 07 14 mg1 - 16 жительниц Николаевщины стали
  • 2020 07 14 mg2 - 16 жительниц Николаевщины стали
  • 2020 07 14 mg3 - 16 жительниц Николаевщины стали
  • 2020 07 14 mg4 - 16 жительниц Николаевщины стали
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Алина Сидорова

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