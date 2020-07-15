Заниматься детьми, воспитывать новое достойное поколение — работа не из легких, особенно когда детей много. Среди украинок, которые получили государственную награду «Мать-героиня» в 2020 году, оказались 16 жительниц Николаевской области. Награды в торжественной обстановке вручили в Областном краеведческом музее.

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«Мать-героиня» — почетное звание, которое Указом Президента присваивают украинкам родившим и воспитавшим до 8-ми летнего возраста 5 и более детей. Это своеобразное признание самоотверженного труда женщин, которые воспитывают новое поколение украинцев.







