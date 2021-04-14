19,8 млн гривен получила Николаевская область на закупку концентраторов. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.

Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета Министров. Это означает, что до конца апреля область сможет купить 400 кислородных концентраторов.

Председатель ОГА напомнил, что сейчас для обеспечения стационарной медицинской помощью пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19 определено 18 специализированных госпиталей. Перепрофилировано 2590 коек. Общая обеспеченность доступа к кислороду с учетом развернутых коек составляет — 82,63%. Из них централизованные точки доступа кислорода — 1 138 единиц, кислородные концентраторы — 1 002 единицы.