Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что в соответствии с Указом Президента Украины от 25 июня 2020 года №252/2020 «О Дне налоговика Украины», в Украине установлен профессиональный праздник — День налоговика Украины, которое отмечается ежегодно 2 июля.

Следует отметить, что праздник введен с учетом значительной роли работников государственной налоговой службы Украины в реализации государственной налоговой политики.

Ознакомиться с Указом Президента Украины от 25 июня 2020 года №252/2020 «О Дне налоговика Украины» можно по ссылке: https://www.president.gov.ua/documents/ 2522020-34265

Главное управление ГНС в Николаевской области .