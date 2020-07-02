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Главная страница » Blog » Власть » 2 июля – День налоговика Украины

2 июля — День налоговика Украины

2 июля — День налоговика Украины
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Главное управление ГНС в Николаевской области сообщает, что в соответствии с Указом Президента Украины от 25 июня 2020 года №252/2020 «О Дне налоговика Украины», в Украине установлен профессиональный праздник  — День налоговика Украины, которое отмечается ежегодно 2 июля.

Следует отметить, что праздник введен с учетом значительной роли работников государственной налоговой службы Украины в реализации государственной налоговой политики.

Ознакомиться с Указом Президента Украины от 25 июня 2020 года №252/2020 «О Дне налоговика Украины» можно по ссылке: https://www.president.gov.ua/documents/ 2522020-34265

Главное управление ГНС в Николаевской области .

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Елена Кораб

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