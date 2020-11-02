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Главная страница » Blog » Общество » 2 ноября в садах и больницах начинается отопительный сезон

2 ноября в садах и больницах начинается отопительный сезон

2 ноября в садах и больницах начинается отопительный сезон
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30 октября исполком городского совета принял решение «О начале отопительного периода 2020-2021 гг. Для объектов социально-культурной сферы».

Об этом сообщают в Николаевском городском совете.

Документом руководителям соответствующих подразделений городского совета поручено в первоочередном порядке обеспечить отопление организаций, учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, других объектов социально-культурной сферы, имеющие собственные котельные, а также объектов, на которых в связи со снижением среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 градусов и ниже не обеспечиваются надлежащие условия в соответствии с санитарными нормами.

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Алина Сидорова

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