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Главная страница » Blog » Криминал » 200 граммов тротила и два запала хранил дома житель Баштанки

200 граммов тротила и два запала хранил дома житель Баштанки

200 граммов тротила и два запала хранил дома житель Баштанки
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Получив оперативную информацию о том, что 29-летний житель города Баштанка хранит дома взрывчатку, полицейские провели у мужчины санкционированный обыск.

Во время обыска правоохранители нашли около 200 грамм тротила и два запала. На что мужчина ответил, что привез взрывчатку из зоны АТО в 2015 году, где проходил службу, и закопал у себя на участке.

2020 09 15 263s 768x1024 - 200 граммов тротила и два запала хранил дома житель Баштанки

На месте работали следователи и оперативные сотрудники Баштанского отдела полиции, специалисты взрывотехнического подразделения ГУНП и кинолог со служебной собакой. Полицейские изъяли взрывчатку и направили на исследование.

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