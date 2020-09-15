Получив оперативную информацию о том, что 29-летний житель города Баштанка хранит дома взрывчатку, полицейские провели у мужчины санкционированный обыск.
Во время обыска правоохранители нашли около 200 грамм тротила и два запала. На что мужчина ответил, что привез взрывчатку из зоны АТО в 2015 году, где проходил службу, и закопал у себя на участке.
На месте работали следователи и оперативные сотрудники Баштанского отдела полиции, специалисты взрывотехнического подразделения ГУНП и кинолог со служебной собакой. Полицейские изъяли взрывчатку и направили на исследование.
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Следствие продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.