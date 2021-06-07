В субботу, 5 июня, николаевские чемпионы и призеры городских, областных и всеукраинских соревнований отправились в детский лагерь «Маяк».

200 воспитанников спортивных школ из ДЮСШ № 7, ДЮСШ № 5, ДЮСШ № 3, СДЮСШОР по велоспорту и гребле на б / к, НСДЮСШОР по легкой атлетике и КДЮСШ «Олимп» будут отдыхать в первой смене с 5 по 19 июня 2021 года.

Все дети будут отдыхать бесплатно, за счет средств бюджета Николаева.

по информации управления по делам физической культуры и спорта городского совета