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Главная страница » Blog » Культура » 2021 год в Николаевской области объявлен годом Томаса Кобле

2021 год в Николаевской области объявлен годом Томаса Кобле

koble - 2021 год в Николаевской области объявлен годом Томаса Кобле
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2021 год в Николаевской области объявлен годом Томаса (Хомы) Кобле. Об этом стало известно из распоряжения губернатора Виталия Кима, опубликованного на сайте Николаевской ОГА.

В частности, в тексте распоряжения указано, что в соответствии со статьями 2, 22 Закона Украины «О местных государственных администрациях», статьи 11 Закона Украины «О туризме», Программы развития туризма и курортов Николаевской области на 2021-2023 годы, утвержденной решением областного совета от 23 декабря 2020 года № 33, 2021 год объявляется годом Томаса (Хоми) Кобле с целью достойного чествования памяти известного деятеля Приморского края, мецената, генерал-майора Фомы (Томаса) Александровича Кобле и его личного вклада в становление современного села Коблево Николаевского района, популяризации туристического потенциала Николаевской области как территории, привлекательной для развития туризма и курортной деятельности.

Во исполнение распоряжении в области собирают провести ряд мероприятий:

  • областную акцию «Лето начинается в Коблево» на территории Украинки, Анатольевкы и Коблево (июнь);
  • презентацию книги «Томас (Фома) Кобле», переиздание серии «Легендарные имена» (июнь);
  • пленэры для художников и фотохудожников на территории Украинки, Анатольевкы, Коблево (июнь, сентябрь);
  • рекламно-информационный тур «Британцы, Которые строили Украинский Юг» (июнь);
  • обустройство парка памяти Кобле на территории села Анатольевка Коблевской ТГ (сентябрь);
  • фотовыставку креативной молодежи «Мое ощущение Украинского юга» (село Коблево, город Николаев) ко Дню туризма (сентябрь-ноябрь);
  • международную научно-практическую конференцию «Британцы, Которые строили Украинский Юг» (ноябрь).

Томас (Фома) Александрович Кобле (1761-1833 гг.) — русский военный и государственный деятель, англичанин по происхождению. В царствование Екатерины II участвовал во Второй Турецкой войне, сначала на гребном флоте под Очаковым, под начальством адмирала Мордвинова, а затем в составе Молдавской армии, при переправе чрез Днестр и Дунай. В 1816 году он получил особое Высочайшее благоволение за труды по прекращению в 1812 г. бывшей в Херсонской губернии «заразы» (чумы) и награждён орденом св. Анны 1-й степени. В его честь было названо село Коблево.

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Алина Сидорова

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