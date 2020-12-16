В январе-ноябре 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области выдано субъектам хозяйственной деятельности 5717 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, в т. ч. 3254 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и 2463 лицензии на право розничной торговли табачными изделиями. По состоянию на 01.12.2020 года, за соответствующие лицензии субъекты хозяйственной деятельности уплатили в местные бюджеты 22,7 млн гривен.

Главное управление ГНС в Николаевской области обращает внимание плательщиков акцизного налога на то, что срок действия лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями — один год, после окончания которого необходимо получить новую лицензию. Напоминаем, что для получения лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями субъекту хозяйственной деятельности необходимо подать заявление на получение соответствующей лицензии и копию платежного поручения об уплате квартальной суммы за такую лицензию с отметкой банка.

Годовая плата за лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками, кроме сидра и перри (без содержания спирта), составляет 8000 гривен за каждый отдельный, указанный в лицензии, электронный контрольно-кассовый аппарат (книга учета расчетных операций), который находится на месте торговли; на розничную торговлю табачными изделиями за каждое место торговли — 2000 гривен.

На территории сел и поселков, за исключением тех, которые находятся в пределах территории городов, — 500 гривен на розничную торговлю алкогольными напитками, кроме сидра и перри (без содержания спирта), за каждый отдельный, указанный в лицензии, электронный контрольно-кассовый аппарат (книга учета расчетных операций), который находится на месте торговли; на розничную торговлю табачными изделиями за каждое место торговли — 250 гривен.

Плата за лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями осуществляется ежеквартально равными долями и зачисляется в местные бюджеты согласно действующему законодательству.

Субъекты хозяйственной деятельности, которые осуществляют деятельность на территории Николаевской области, могут получить лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями в Центрах обслуживания плательщиков или в управлении контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Никольская, 47.

Главное управление ГНС в Николаевской области.