В связи с гибелью 15 человек в результате пожара, который произошел в доме престарелых в городе Харькове, 23 января в Украине будет объявлен день траура на общегосударственном уровне. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, сообщили в Николаевской ОГА.

Глава государства отметил, что подпишет соответствующий указ.

«Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне », — сказал он.

Как сообщает ГСЧС, трагедия произошла днем 21 января. Около 15:00 огонь охватил двухэтажное здание на улице Нижняя Гиевская, 150Б. В 16:14 пожар локализировали, а в 16:53 ликвидировали.

Девять человек удалось спасти.

Пожар тушили 50 спасателей и 13 единиц техники.