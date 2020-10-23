23 октября отмечается седьмой по счету Международный день снежного барса (International snow leopard day). Этот день был учрежден 23 октября 2013 года на Всемирном форуме по сохранению снежного барса в столице Киргизии в Бишкеке. Главной целью Международного дня снежного барса является привлечение внимания общественности к важности сохранения уникальных видов животных планеты. Об этом сообщают в Николаевском зоопарке.

Снежный барс, или ирбис (лат. Panthera uncia или Uncia uncia) обитает в горах Центральной и Южной Азии. Это уникальное животное занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы, поскольку их численность катастрофически сокращается, и сейчас ирбис находится в числе вымирающих видов. Красивая окраска и ценность их меха привели к тому, что животные стали желанной добычей браконьеров. Кроме того, расширение пастбищ в высокогорных районах приводит к тому, что естественная среда существования ирбиса сужается.

По данным компьютерной программы учета животных ZIMS на сегодняшний день в коллекциях 169 зоопарков, которые являются участниками этой программы, общее количество снежных барсов составляет 431 особь.

В Николаевском зоопарке содержится пара ирбисов. Самка Таши, которой уже исполнилось семь лет, родилась 29.04.2013 года в Австрии в городе Зальцбург, приехала в Николаевский зоопарк 10.05.2015 года. Она очень любознательная и контактная, даже любит подставлять свое ушко погладить сотрудникам во время кормления.

Самец Тикси родился 28.05.2017 года, приехал в наш зоопарк из французского зоологического и ботанического парка Мюлуз 22.10.2019 года. Он горд и независим. Животное передано в рамках Международной Программы разведения снежных барсов в Европе.

В природе основной добычей ирбиса являются горные копытные. В зоопарке каждому снежном барсу дают один раз в день три килограмма мяса. В меню барсов входит и говядина, и курица, и всевозможные субпродукты (свиные и куриные сердца и желудки). Один раз в неделю им дают живой корм, а иногда и чаще.

Интересно знать: снежные барсы в Николаевском зоопарке содержатся еще с конца 60-х годов и по настоящее время. За весь этот период содержалось пятнадцать барсов. За всю историю содержание был единственный случай размножения. Это произошло 19.10.2016 года …

Николаевский зоопарк участвует в Международной программе сохранения этого вида.