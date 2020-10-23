Сегодня Пятница, 23 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Незаконная агитация, подкуп избирателей и использование административного ресурса — ОПОРА зафиксировала нарушения в Николаеве

Незаконная агитация, подкуп избирателей и использование административного ресурса — ОПОРА зафиксировала нарушения в Николаеве

23 октября — Международный день снежного барса. С парой ирбисов можно познакомится в Николаевском зоопарке

23 октября — Международный день снежного барса. С парой ирбисов можно познакомится в Николаевском зоопарке

Плательщикам Николаевщины возместили 825 млн грн НДС

Плательщикам Николаевщины возместили 825 млн грн НДС

В Николаевской области выявлено 162 новых случая COVID-19, три человека умерло

В Николаевской области выявлено 162 новых случая COVID-19, три человека умерло

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Зоосад » 23 октября – Международный день снежного барса. С парой ирбисов можно познакомится в Николаевском зоопарке

23 октября — Международный день снежного барса. С парой ирбисов можно познакомится в Николаевском зоопарке

23 октября — Международный день снежного барса. С парой ирбисов можно познакомится в Николаевском зоопарке
0

23 октября отмечается седьмой по счету Международный день снежного барса (International snow leopard day). Этот день был учрежден 23 октября 2013 года на Всемирном форуме по сохранению снежного барса в столице Киргизии в Бишкеке. Главной целью Международного дня снежного барса является привлечение внимания общественности к важности сохранения уникальных видов животных планеты. Об этом сообщают в Николаевском зоопарке.

Снежный барс, или ирбис (лат. Panthera uncia или Uncia uncia) обитает в горах Центральной и Южной Азии. Это уникальное животное занесено в Красную книгу Международного союза охраны природы, поскольку их численность катастрофически сокращается, и сейчас ирбис находится в числе вымирающих видов. Красивая окраска и ценность их меха привели к тому, что животные стали желанной добычей браконьеров. Кроме того, расширение пастбищ в высокогорных районах приводит к тому, что естественная среда существования ирбиса сужается.

По данным компьютерной программы учета животных ZIMS на сегодняшний день в коллекциях 169 зоопарков, которые являются участниками этой программы, общее количество снежных барсов составляет 431 особь.

В Николаевском зоопарке содержится пара ирбисов. Самка Таши, которой уже исполнилось семь лет, родилась 29.04.2013 года в Австрии в городе Зальцбург, приехала в Николаевский зоопарк 10.05.2015 года. Она очень любознательная и контактная, даже любит подставлять свое ушко погладить сотрудникам во время кормления.

irbis 1021x1024 - 23 октября - Международный день снежного барса. С парой ирбисов можно познакомится в Николаевском зоопарке

Самец Тикси родился 28.05.2017 года, приехал в наш зоопарк из французского зоологического и ботанического парка Мюлуз 22.10.2019 года. Он горд и независим. Животное передано в рамках Международной Программы разведения снежных барсов в Европе.

122499841 371960360826114 4818076406467635268 o 766x1024 - 23 октября - Международный день снежного барса. С парой ирбисов можно познакомится в Николаевском зоопарке

В природе основной добычей ирбиса являются горные копытные. В зоопарке каждому снежном барсу дают один раз в день три килограмма мяса. В меню барсов входит и говядина, и курица, и всевозможные субпродукты (свиные и куриные сердца и желудки). Один раз в неделю им дают живой корм, а иногда и чаще.

Интересно знать: снежные барсы в Николаевском зоопарке содержатся еще с конца 60-х годов и по настоящее время. За весь этот период содержалось пятнадцать барсов. За всю историю содержание был единственный случай размножения. Это произошло 19.10.2016 года …

Николаевский зоопарк участвует в Международной программе сохранения этого вида.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Плательщикам Николаевщины возместили 825 млн грн НДС
Next post Незаконная агитация, подкуп избирателей и использование административного ресурса - ОПОРА зафиксировала нарушения в Николаеве

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»