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Главная страница » Blog » Бизнес » 25 млн грн акцизного налога поступило в местные бюджеты Николаевщины от уплаты розничного акциза

25 млн грн акцизного налога поступило в местные бюджеты Николаевщины от уплаты розничного акциза

2020 07 02 bank - 25 млн грн акцизного налога поступило в местные бюджеты Николаевщины от уплаты розничного акциза
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Одним из бюджетоформирующих платежей местных бюджетов есть акцизный налог с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий). Состоянием на 01.03.2021 года на Николаевщине розничную торговлю алкоголем и табаком осуществляют 2059 субъектов хозяйственной деятельности в т. ч. 1 796 физических лиц и 263 — юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГНС в Николаевской области.

Как сообщили в ведомстве, благодаря эффективной работе ГНС Николаевщины относительно качественного администрирования налогов, противодействия незаконному обращению подакцизной продукции, недопущения субъектами хозяйственной деятельности безлицензионной деятельности на рынке подакцизных товаров, в январе — феврале 2021 года от продажи алкогольных напитков и табачных изделий в местную казну обеспечено 25 млн гривен.

Кроме того, по результатам мероприятий, направленных на уменьшение теневого оборота подакцизных товаров, Главным управлением ГНС в Николаевской области в январе — феврале текущего года проведено 22 проверки субъектов хозяйственной деятельности, по результатам которых применено финансовых санкций на сумму 1,5 млн грн, из которых 607 тыс. грн. уже поступило в бюджет.

Напомним, что субъекты предпринимательства ежемесячно платят пятипроцентный акцизный налог с реализации алкогольных напитков и табачных изделий в розницу, имея соответствующие лицензии. Платеж полностью зачисляется в бюджет той территориальной громады, где осуществляется торговля.

Средства от уплаты акцизного налога в местные бюджеты, направляются территориальными громадами на поддержку заведений образования и медицины, ремонт дорог, строительство спортивных и детских площадок, других социальных проектов.

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Людмила Александрова

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