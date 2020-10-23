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Главная страница » Blog » Общество » 25 октября Украина переходит на зимнее время

25 октября Украина переходит на зимнее время

25 октября Украина переходит на зимнее время
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В Украине 25 октября отменяется действие летнего времени. В 4 (четыре) часа по киевскому времени старана переходит на зимнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Переход на зимнее время осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

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Алина Сидорова

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