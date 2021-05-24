26 мая истекает срок подачи проектов Общественного бюджета Николаева — 2022.

Есть идеи по улучшению благоустройства общественного пространства или решения социально-значимых вопросов? Подавайте заполненную аппликационную форму проекта до 26 мая 2021 года.

Напоминаем, что в целях соблюдения карантинных мероприятий в исполнительных органах Николаевского городского совета прием проектных предложений для участия в Общественном бюджете Николаева осуществляется через пост охраны здания Николаевского городского совета по адресу: улица Адмиральская, 20, Николаев, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.00 без доступа посетителей в помещения админздания.

Рекомендация:

Перед подачей сформированные проектные предложения присылать на электронный адрес: gbudget.niko@gmail.com на предмет выявления формальных ошибок.

Подробную информацию и форму для проекта можно найти на официальном сайте Николаевского городского совета https://mkrada.gov.ua в разделе «Гражданам — Общественный бюджет».

Телефон для справок: 37-42-74

по информации департамента экономического развития