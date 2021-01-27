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27 января в Николаеве чтят память жертв Холокоста

27 января в Николаеве чтят память жертв Холокоста
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27 января — Международный день памяти жертв Холокоста. Страшная трагедия человечества запомнилась всему миру как беспрецедентное проявление ненависти к людям по национальному и религиозному признакам. Геноцид разных народов, большинством из которых были евреи, происходил на протяжении всего существования нацистской Германии. Однако наиболее масштабными и жестокими преследования и уничтожения были в период Второй мировой войны.

сюжет ТРК Сатурн

Международный день памяти жертв Холокоста Генеральная Ассамблея ООН установила только через 60 лет после окончания войны. Дату 27 января выбрали не случайно. Именно в этот день в 1945 году советские войска освободили концлагерь Освенцим, где от рук нацистов погибли более миллиона граждан.

Как рассказывает председатель еврейского сообщества Михаил Гольденберг, и на Николаевщине есть немало поселений, где помнят эту страшную трагедию, однако самым считается село Богдановка, где было уничтожено более 54 000 граждан.

В музее еврейского сообщества хранятся материалы, которые свидетельствуют о том, что на территории современной Николаевской области от рук нацистов погибли около 200 000 человек. Были и те, кому судьба подарила самом деле счастливый шанс на спасение.

Историки же официально признают, что за время Холокоста были жестоко убиты около 6 млн евреев. Из них от 2,2 до 2,5 миллионов — на территории бывшего Советского Союза, в значительной степени в Украине.

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Алина Сидорова

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