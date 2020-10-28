28 октября в Украине отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно в этот день в Николаеве возле памятника Героям-ольшанцам собираются неравнодушные горожане, чтобы почтить память погибших воинов Великой Отечественной войны.

В этом году из-за карантина к мемориалу пришли меньше, чем обычно людей. Николаевцы вместе с представителями власти почтили всех погибших минутой молчания, после чего возложили венки и цветы сначала к памятнику Десанта Ольшанского, затем к Вечному огню.

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