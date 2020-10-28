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Главная страница » Blog » Общество » 28 октября в Украине отмечают 76-ю годовщину изгнания нацистских захватчиков

28 октября в Украине отмечают 76-ю годовщину изгнания нацистских захватчиков

28 октября в Украине отмечают 76-ю годовщину изгнания нацистских захватчиков
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28 октября в Украине отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно в этот день в Николаеве возле памятника Героям-ольшанцам собираются неравнодушные горожане, чтобы почтить память погибших воинов Великой Отечественной войны.

vlcsnap 2020 10 28 12h46m45s800 1024x576 - 28 октября в Украине отмечают 76-ю годовщину изгнания нацистских захватчиков

В этом году из-за карантина к мемориалу пришли меньше, чем обычно людей. Николаевцы вместе с представителями власти почтили всех погибших минутой молчания, после чего возложили венки и цветы сначала к памятнику Десанта Ольшанского, затем к Вечному огню.

Мэр Сенкевич обратился к Премьеру Шмыгалю из-за карантина

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Алина Сидорова

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