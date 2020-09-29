29 сентября исполняется 79-я годовщина от начала одной из самых трагических страниц Холокоста — массовых казней нацистскими оккупантами в урочище Бабий Яр в Киеве евреев, а также цыган украинцев и представителей других национальностей.



В Николаеве минутой молчания почтили невинно погибших и возложили цветы к памятному знаку на углу проспекта Богоявленского и Херсонского шоссе. Именно на этом месте в сентябре 1941 года Нацисты собрали и вывезли на расстрел более тысячи евреев.

Михаил Гольденберг, председатель Николаевской областной еврейской общины в своем выступлении процитировал следующие слова:

Эту трагедию принес нашим народам фашизм. Однако не надо забывать, что фашизм начинается не с Бабьего Яра и им не исчерпывается. Фашизм начинается с неуважения к человеку, а заканчивается уничтожением человека, уничтожением народов — но не обязательно только таким уничтожением, как в Бабьем Яру. Это трагедия всего человечества, которая состоялась на украинской земле. Поэтому украинец не имеет права забывать о ней, как и еврей, — сказал Михаил Гольденберг.

Справка



По информации Украинского института национальной памяти с сентября 1941 года до конца сентября 1943 года Бабий Яр был местом регулярных расстрелов и захоронений, которые проводили органы нацистской полиции безопасности и айзантцгрупы СД вместе с военной и гражданской властью Киева. Жертвами нацистов стали евреи, цыгане, украинские националисты, советские военнопленные, пациенты киевской психиатрической больницы и другие национальные или социальные группы, которых оккупанты считали врагами или «просто лишними». Бабий Яр — это некрополь для более 100 000 мирных жителей и военнопленных.

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