30 мая Николаевский академический русский драматический театр закрывает 87 сезон на большой сцене. В этот день зрителю покажут спектакль «Оркест» режиссера-постановщика Льва Сомова. Впрочем театр не прекращает свою деятельность, продолжая показывать спектакли на малой сцене. А уже 1 июня премьерой детского спектакля «Однажды в Африке» откроет театральный сезон на летней площадке. Также летом, в частности на День Конституции, на николаевского зрителя ждет концертная программа «Мечта поколениями», посвященная 30-летию Независимости Украины.
Показом спектакля «Оркест» режиссера-постановщика Льва Сомова 30 мая завершит 87 сезон на большой сцене русского драматического театра. Впрочем коллектив будет продолжать радовать николаевцев спектаклями на малой сцене. А первого июня откроется театральный сезон на летней площадке. Ко Дню защиты детей коллектив театра подготовил премьеру — сказку «Однажды в Африке». Режиссер постановки Константин Гроссман во время пресс-конференции рассказал, что этот спектакль стал не традиционной для драматического театра. Ее покажут на летней площадке.
«Однажды в Африке» — это история о четырех друзьях-зверюшках. Художник театра, которая оформляла этот спектакль, акцентирует: декорации в нем не привычны для детского глаза, ведь цветными, будут только главные персонажи сказки: Слоненок, Черапашка, Обезьянка и Попугай.
Также в июне на большой сцене русдрама выступят актеры Кировоградского украинского драматического театра и Херсонского театра кукол. Они привезут в Николаев детский мюзикл «Приключения короля Дроздборода», музыкальную комедию «Наталка Полтавка» и сказочную историю о «Казаке Мамае». А ко Дню Конституции на большой сцене николаевского зрителя ждет концертная программа «Омріяна поколіннями», посвященная 30-летию Независимости Украины.
Во время пресс-конференции также сказали, что в этом году на летней площадке театра буду проходить музыкальные вечера от областной филармонии. А уже на осень коллектив готовится к театральному фестивалю «Homo Ludens».
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