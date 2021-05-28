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30 мая Николаевский русский театр закрывает 87 сезон на большой сцене. Что будет в июне?!

vlcsnap 2021 05 28 17h32m32s008 - 30 мая Николаевский русский театр закрывает 87 сезон на большой сцене. Что будет в июне?!
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30 мая Николаевский академический русский драматический театр закрывает 87 сезон на большой сцене. В этот день зрителю покажут спектакль «Оркест» режиссера-постановщика Льва Сомова. Впрочем театр не прекращает свою деятельность, продолжая показывать спектакли на малой сцене. А уже 1 июня премьерой детского спектакля «Однажды в Африке» откроет театральный сезон на летней площадке. Также летом, в частности на День Конституции, на николаевского зрителя ждет концертная программа «Мечта поколениями», посвященная 30-летию Независимости Украины.

сюжет ТРК Сатурн

Показом спектакля «Оркест» режиссера-постановщика Льва Сомова 30 мая завершит 87 сезон на большой сцене русского драматического театра. Впрочем коллектив будет продолжать радовать николаевцев спектаклями на малой сцене. А первого июня откроется театральный сезон на летней площадке. Ко Дню защиты детей коллектив театра подготовил премьеру — сказку «Однажды в Африке». Режиссер постановки Константин Гроссман во время пресс-конференции рассказал, что этот спектакль стал не традиционной для драматического театра. Ее покажут на летней площадке.

Главный месседж этой сказки — научить детей «правильно» дружить. Чтобы дружба не имела потребительского слова. Дружить надо всем, со всеми и провоцировать дружбу, инициировать дружбу, чтобы она была «правильной», — рассказывает о своем посыле режиссер-постановщик Константин Гросман.

«Однажды в Африке» — это история о четырех друзьях-зверюшках. Художник театра, которая оформляла этот спектакль, акцентирует: декорации в нем не привычны для детского глаза, ведь цветными, будут только главные персонажи сказки: Слоненок, Черапашка, Обезьянка и Попугай.

В основе декораций — раскраски. Все раскраски, которые родители покупают своим деткам, они черно-белые. И только фантазия ребенка может этой раскраске дать тот смысл и тот цвет, которые видят дети. Мы, в первую очередь, даем этой монохромной раскраске подсказку в виде жаркого африканского солнца и очень ярких масок, чтобы у детей включилась фантазия и они все додумали себе сами, — рассказывает художница-постановщик Наталья Бурдова.

Также в июне на большой сцене русдрама выступят актеры Кировоградского украинского драматического театра и Херсонского театра кукол. Они привезут в Николаев детский мюзикл «Приключения короля Дроздборода», музыкальную комедию «Наталка Полтавка» и сказочную историю о «Казаке Мамае». А ко Дню Конституции на большой сцене николаевского зрителя ждет концертная программа «Омріяна поколіннями», посвященная 30-летию Независимости Украины.

Те произведения, которые будут звучать в нашем концерте, — говорит руководитель музыкальной части МАХРДТ Екатерина Мирзоян, — отображают весь онтогенез истории нашей страны и по музыкальным произведениям можно будет отследить основные вехи развития и становления Украины.

Во время пресс-конференции также сказали, что в этом году на летней площадке театра буду проходить музыкальные вечера от областной филармонии. А уже на осень коллектив готовится к театральному фестивалю «Homo Ludens».

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Алина Сидорова

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