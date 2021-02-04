Полицейские установили, что должностные лица Центрального отдела государственной исполнительной службы в Николаеве Южного межрегионального управления Министерства юстиции систематически осуществляли преступную деятельность по искусственному занижению стоимости арестованного имущества в рамках исполнительного производства, получая за это неправомерную выгоду. Во время передачи второй части денежного вознаграждения, 3 тысяч долларов, 40-летняя начальник Центрального отдела государственной исполнительной службы в городе Николаеве и 48-летний посредник были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

Следователями Следственного управления ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками УСБУ области под процессуальным руководством областной прокуратуры задокументирована и разоблачена преступная деятельность должностных лиц Центрального отдела государственной исполнительной службы в городе Николаеве Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса).

Установлено, что начальник Центрального отдела государственной исполнительной службы в Николаеве, действуя по предварительному сговору с физическим лицом, выполняла роль посредника, получила неправомерную выгоду в размере 4000 долларов за действия в интересах третьего лица по искусственному занижению стоимости арестованного имущества в рамках исполнительного производства. Первую часть в тысячу долларов она получила для привлечения оценщика, который должен предоставить заниженную оценку корпоративным правам общества с ограниченной ответственностью для участия в системе электронных торгов. А 3 февраля злоумышленниками была получена вторая часть — в три тысячи долларов.

Мужчина, который выполнял роль посредника, находится в розыске полицейскими другой области по ст. 388 Уголовного кодекса Украины — «Незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации».

Правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах Центрального отдела государственной исполнительной службы в городе Николаеве Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса), Отделе принудительного исполнения решений Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Николаевской области Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одеса) и по месту жительства фигурантов.

В ходе обысков полицейские изъяли 3000 долларов неправомерной выгоды и непосредственно исполнительные производства, за незаконные действия в которых должностные лица требовали и получили взятку. Также правоохранители изъяли компьютер с кодами доступа к различным пользователи — участников электронных торгов.

Двух человек следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовно-процессуального кодекса Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.