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Главная страница » Blog » Бизнес » 326 млн грн военного сбора мобилизовала ГНС в Николаевской области в поддержку армии

326 млн грн военного сбора мобилизовала ГНС в Николаевской области в поддержку армии

326 млн грн военного сбора мобилизовала ГНС в Николаевской области в поддержку армии
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В соответствии с Налоговым кодексом Украины с августа 2014 года в Украине введен военный сбор, который в полном объеме перечисляется в государственный бюджет и используется на повышение обороноспособности государства.

Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечена позитивная динамика поступлений военного сбора в бюджет. Так, за 9 месяцев 2020 года в бюджет мобилизовано 325,7 млн грн военного сбора, что на 25,4 млн грн больше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Это свидетельствует о высокой ответственности и добросовестности работодателей и других налоговых агентов, которые обязаны удерживать и перечислять из доходов физических лиц военный сбор в бюджет.

Напоминаем, что согласно действующему законодательству, плательщиками военного сбора являются физические лица — резиденты и нерезиденты, которые получают доходы в Украине. Ответственными за уплату сбора в бюджет есть работодатели, которые насчитывают доходы в виде заработной платы своим наемным работникам. Ставка сбора — 1,5 проц. от доходов, которые подлежат налогообложению.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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