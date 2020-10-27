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Главная страница » Blog » Общество » 35 идей николаевцев будут реализованы в 2021 году в рамках городской программы «Общественный бюджет»

35 идей николаевцев будут реализованы в 2021 году в рамках городской программы «Общественный бюджет»

35 идей николаевцев будут реализованы в 2021 году в рамках городской программы «Общественный бюджет»
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В этом году николаевцы подготовили и подали 96 проектов, из которых до голосования после рассмотрения экспертной группой были допущены 78. В течение двух недель свой выбор сделали более 20 тысяч горожан.

По результатам волеизъявления в 2021 году будет реализовано 35 идей жителей Николаева, касающиеся создания новых общественных пространств, возведение детских и спортивных площадок, проведение фестивальных мероприятий и инициатив туристической направленности.

«Общественный бюджет — это, прежде всего, тесное взаимодействие власти с обществом, — говорит мэр Николаева Александр Сенкевич. — Горжусь николаевцами — активными, инициативными, неравнодушными к судьбе родного города. И не на словах, а конкретными делами. Общественный бюджет-2020 подарил нам встречи с новыми авторами, интересными и полезными для города проектам, каждый из которых заслуживал победы. Нас объединяет общая цель — сделать Николаев комфортным для каждого его жителя».  

Из-за карантина сертификаты и символические подарки авторы проектов в этом году получат по почте.

Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию проектов Общественного бюджета Николаева в 2021 году, составляет 18 млн грн.

Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

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Елена Кораб

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