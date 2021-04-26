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178742370 2770820049897558 6066821806173482939 n 600x400 - 35-я годовщина аварии на ЧАЭС

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Главная страница » Blog » Культура » 35-я годовщина аварии на ЧАЭС

35-я годовщина аварии на ЧАЭС

178742370 2770820049897558 6066821806173482939 n - 35-я годовщина аварии на ЧАЭС
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Сегодня, 26 апреля, 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. В Украине пройдут мероприятия по случаю памяти жертв катастрофы и ликвидаторов.

В Николаеве в районных управлениях социальных выплат и компенсаций департамента труда и социальной защиты населения зарегистрировано 2195 граждан, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС. Городская власть уделяет внимание вопросам социальных выплат, медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения. За счет государственного бюджета осуществляются компенсационные выплаты.

В этом году Украинский институт национальной памяти подготовил дайджест из 11 издательских и визуальных продуктов, которые будут полезными тем, кто хочет больше узнать о трагедии на Чернобыльской АЭС.

Одиннадцать книг и фильмов о Чернобыле
https: //uinp.gov.ua /…/ uinp-rekomenduye-odynadcyat-knyg …
Прочитать обширную историческую справку Украинского института национальной памяти о моменте катастрофы и ее ликвидации, масштабы аварии и реакцию советской власти можно по ссылке: https://cutt.ly/TvsBId6

по информации Николаевского городского совета

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Алина Сидорова

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