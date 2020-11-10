Сегодня Вторник, 10 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

365 млн грн военного сбора обеспечила на потребности армии ГНС в Николаевской области

365 млн грн военного сбора обеспечила на потребности армии ГНС в Николаевской области

Дмитрий Прокофьев принял участие в открытии центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» в Николаеве

Дмитрий Прокофьев принял участие в открытии центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» в Николаеве

На Николаевщине огонь уничтожил 20 т сена

На Николаевщине огонь уничтожил 20 т сена

В Николаеве полиция расследует возможные фальсификации результатов голосования

В Николаеве полиция расследует возможные фальсификации результатов голосования

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » 365 млн грн военного сбора обеспечила на потребности армии ГНС в Николаевской области

365 млн грн военного сбора обеспечила на потребности армии ГНС в Николаевской области

365 млн грн военного сбора обеспечила на потребности армии ГНС в Николаевской области
0

Как сообщил и. о начальника ГУ ГНС в  Николаевской области Дмитрий Прокофьев, за 10 месяцев текущего года взнос плательщиков военного сбора Николаевщины в государственный бюджет составил  365,3 млн гривен. Это на 30 млн грн больше прошлогодних поступлений соответствующего периода.

«Принимая во внимание ситуацию в стране, которая связана с угрозой распространения COVID — 19, позитивная динамика поступлений военного сбора от представителей всех сфер экономики региона свидетельствует о добросовестности плательщиков налогов — работодателей региона, которые выплачивают легальную заработную плату наемным работникам, соответственно с которой удерживают и перечисляют в бюджет военный сбор. Уплата военного сбора обеспечивает могущество украинской армии и защищенность государственной границы Украины», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Напоминаем, военный сбор удерживается с доходов физических лиц, которые подлежат налогообложению. В частности, это заработная плата, иностранные доходы, суммы вознаграждений и других выплат, начисленных в соответствии с условиями гражданско-правового договора, пассивные доходы, в том числе, роялти, дивиденды, страховые выплаты и другие.

Главное управление ГНС в Николаевской области обращается к работодателям с просьбой своевременно и в полном объеме  платить налоги в бюджет, в том числе, военный сбор. Уплата военного сбора является почетным взносом каждого гражданина в поддержку боеспособности Вооруженных сил Украины.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Дмитрий Прокофьев принял участие в открытии центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес» в Николаеве

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»