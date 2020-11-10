Как сообщил и. о начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, за 10 месяцев текущего года взнос плательщиков военного сбора Николаевщины в государственный бюджет составил 365,3 млн гривен. Это на 30 млн грн больше прошлогодних поступлений соответствующего периода.

«Принимая во внимание ситуацию в стране, которая связана с угрозой распространения COVID — 19, позитивная динамика поступлений военного сбора от представителей всех сфер экономики региона свидетельствует о добросовестности плательщиков налогов — работодателей региона, которые выплачивают легальную заработную плату наемным работникам, соответственно с которой удерживают и перечисляют в бюджет военный сбор. Уплата военного сбора обеспечивает могущество украинской армии и защищенность государственной границы Украины», — отметил Дмитрий Прокофьев.

Напоминаем, военный сбор удерживается с доходов физических лиц, которые подлежат налогообложению. В частности, это заработная плата, иностранные доходы, суммы вознаграждений и других выплат, начисленных в соответствии с условиями гражданско-правового договора, пассивные доходы, в том числе, роялти, дивиденды, страховые выплаты и другие.

Главное управление ГНС в Николаевской области обращается к работодателям с просьбой своевременно и в полном объеме платить налоги в бюджет, в том числе, военный сбор. Уплата военного сбора является почетным взносом каждого гражданина в поддержку боеспособности Вооруженных сил Украины.

Главное управление ГНС в Николаевской области.