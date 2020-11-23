За прошедшие сутки в Николаевской области рабочими группами были проведены проверки 1765 предприятий торговли продовольственными и непродовольственными товарами, 249 заведений общественного питания и 13 агропродовольственных рынков. Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

По результатам этих проверок было выявлено 37 объектов, которые работают с нарушениями, выписано 20 протоколов, направлено 8 предписаний. Также при выявлении нарушений предоставляются предложения по их устранению, материалы передаются в органы местного самоуправления и Национальной полиции для принятия мер в пределах их полномочий.

Рабочие группы созданы органами местного самоуправления с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы по проверке субъектов хозяйствования всех форм собственности по соблюдению ими профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, создание условий для мытья и антисептической обработки рук. И на территории Николаевщины создано и работает 29 таких групп. Также при участии специалистов Госпродпотребслужбы , Национальной полиции Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения в области создано рейдовые группы для проверок соблюдения условий карантина. За минувшие сутки создано 10 рейдовых групп, проведено 10 рейдовых проверок, проверено 291 субъект хозяйствования. По результатам проведенных проверок составлено 2 административных протокола.