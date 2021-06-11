Правительство даст 231 миллионов гривен субвенции из госбюджета на развитие сети Дія.Центрів. Это в свою очередь обеспечит 5 миллионов украинцев современным государственным сервисом. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В списке есть и общины Николаевской области. Широковский сельский совет получит почти 3,6 миллиона гривен на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт и более 323 000 гривен на оборудование и обустройство центра админуслуг.

Ольшанский поселковый совет получит 310 000 гривен на оборудование и обустройство центра админуслуг.

Первомайский сельсовет на аналогичные цели получит 264 000 гривен.

Более 2 млн гривен выделят Синюхин-Бридскому сельсовету на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

Всего в Украине финансовую помощь получат 165 общин. Из них 24 общины, не имеющие ЦПАУ, получат 56,2 млн гривен на строительство и 4, млн гривен на оборудование.