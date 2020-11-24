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Главная страница » Blog » Главная » 48 нардепов обратились в КСУ с просьбой отменить «карантин выходного дня”

48 нардепов обратились в КСУ с просьбой отменить «карантин выходного дня»

48 нардепов обратились в КСУ с просьбой отменить «карантин выходного дня»
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В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 48 нардепов относительно соответствия Конституции положений подпункта 17 пункта 10 (относительно плановых мероприятий по госпитализации) и пункта 15 (по «карантина выходного дня») постановления Кабмина № 641 с изменениями.

Соответствующее сообщение появилось на сайте КСУ.

Авторы считают, что эти положения постановления Кабинета Министров Украины «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 22 июля 2020 № 641 с изменениями «не соответствуют положениям Основного Закона. Народные депутаты просят Конституционный суд признать эти положения неконституционными.

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Алина Сидорова

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