В Николаеве 13 июня прошел пятый областной фестиваль детского творчества «Art-mix». Дети соревновались в двух номинациях: «Вокальное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство». Об этом сообщил Николаевский областной центр народного творчества и культурно-просветительной работы.

Номинацию «Вокальное искусство» представили почти 100 вокалистов. Солисты и вокальные ансамбли исполняли эстрадные песни, народные в современной оригинальной обработке, джаз, фолк-рок, поп-рок, хип-хоп и тому подобное. Юные артисты старались не просто качественно спеть, но и передать эмоции и чувства, обыграть сюжет.

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» за звание «лучшего» или «лучшей» боролись 20 мастеров и мастериц из Братского, Арбузинского, Березнеговатского и Новобугского районов; Баштанской, Галициновской, Казанковской, Веселиновской, Ольшанской, Прибужановской ОТГ, Первомайска и Николаева.

Они показали своеобразные мастер-классы, конкурсные работы (волшебных чудо-птиц) изготавливали на месте. Представили много разных направлений: живопись, жгутовую технику, изделия из изолона, батик, гончарную керамику, бисероплетение, канзаши, пластилинографию, лепку, декоративную роспись, вытынанку, стимпанк, вышивку и роспись пысанок.

В этом году участников ждало много сюрпризов и подарков: яркое выступление народной студии эстрадного вокала «Лю-старс» Николаевского городского дворца культуры «Молодежный», фейерверк, шоу мыльных пузырей, сувениры, медали, кубки, а также сладости от спонсоров. Также каждый участник получил диплом Управления культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации.